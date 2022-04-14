За словами експерта, Путін у своїх останніх публічних заявах вже змінив мету війни проти України, назвавши її єдиною місією нібито захист людей на Донбасі.

В Росії починають проявлятися ознаки втоми від війни з Україною, але Володимиру Путіну потрібно щось, що він може представити як перемогу, "питання в тому, на скільки вистачить?".

Про це заявив директор Російської ради з міжнародних справ Андрій Кортунов, пише BBC.

За його словами, Путін у своїх останніх публічних заявах вже змінив мету війни проти України, назвавши її єдиною місією нібито захист людей на Донбасі. На думку експерта, це означає йдеться вже не про зміну режиму в Україні, а скоріше про закріплення здобутків, які Росія має на сході України.

Кортунов також вважає, що будь-яка подальша ескалація воєнних дій вимагатиме певної мобілізації, що призведе до "зростання політичного ризику для російського керівництва".

"Люди в Росії не дуже хочуть воювати проти українців... Публічна підтримка керівництва РФ може знизитися, якщо вся ця справа загостриться або якщо все це триватиме занадто довго... Я бачу ознаки втоми... Можливо, ще зарано говорити про те, що російська громадськість змінює погляди на війну, але це точно не може тривати довго", - каже Кортунов.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з зухвалістю і небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 4 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої домівки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН станом на 10 квітня внаслідок дій російських окупантів в Україні загинули 1793 мирних жителі.

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