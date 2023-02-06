Чоловік під час допиту зізнався, що прийшов до Мавзолею з метою забрати собі додому тіло Леніна.

В ніч проти 6 лютого у Москві відбулася зухвала спроба проникнути в Мавзолей з метою викрасти тіло Володимира Леніна.

Як пише MK.RU, поліція РФ затримала 42-річного чоловіка у нетверезому стані, який намагався викрасти тіло Леніна з Мавзолею.

"42-річний москвич вночі прийшов на Червону площу та спробував відчинити двері Мавзолею", - заявили в російській поліції.

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Чоловік під час допиту зізнався, що прийшов до Мавзолею з метою забрати собі додому тіло Леніна. ЗМІ зазначають, що в чоловіка на тлі надмірного вживання спиртного почали розвиватися розлади свідомості.

Нагадаємо, у жовтні минулого року невідомий підпалив банер з символікою вторгнення РФ в Україну і прапором Росії біля пам'ятника Леніна в Улан-Уде. Додамо, що у школах Маріуполя встановлюють бюсти Леніна, а містянам просто неба влаштовують покази фільму "Джентльмени удачі".

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