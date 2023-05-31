Жодних обговорень введення воєнного стану в країні не ведеться, запевняє Пєсков.

На тлі чергових, ймовірно, підставних ударів по Москві в Росії почали звучати заклики ввести воєнний стан. Кремль поспішив заспокоїти росіян, пообіцявши не вдаватися до таких заходів.

Як пише російське пропагандистське агентство "РИА Новости", спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав "досить тривожною" ситуацію в прикордонних з Україною областях, але запевнив, що жодних рішень щодо воєнного стану в Росії не приймалося і жодних обговорень з цього приводу не ведеться.

Нагадаємо, днем раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що "необхідно оголосити воєнний стан в Росії" і "використовувати всі бойові ресурси" для війни проти України. Його заяви прозвучали після того, як у Москві прогриміли вибухи.

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Воєнний стан в Росії - що потрібно знати

Незважаючи те, що повномасштабна війна триває 16-й місяць, російська влада не оголосила воєнний стан на території Росії.

При цьому у жовтні 2022 року російський диктатор Володимир Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях України у чотирьох областях – Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що Кремль збирається провести фейкові вибори на окупованих територіях у вересні і шукає для цього способи. На цьому тижні російський диктатор підписав закон, який відкрив шлях до проведення "виборів" на захопленій території України і узаконив процес депортації українського населення в Росію.

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