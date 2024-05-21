МЗС країни-агресора готує документи для магазинів безмитної торгівлі в Москві та Петербурзі.

В Російській Федерації ведеться робота з оформлення необхідного пакету документів для діяльності магазинів безмитної торгівлі, які можуть відкритися у Москві та Санкт-Петербурзі. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на департамент прес-служби та інформації головного управління з обслуговування дипломатичного корпусу при МЗС РФ (ГоловУпДК).

"Наразі ведеться робота з документального оформлення діяльності цих магазинів", - пояснили у ГоловУпДК.

Там розповіли, що "готується пакет документів (статут, договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю, положення про проведення відкритого конкурсу на вибір співзасновників), що стосується суспільства з обмеженою відповідальністю, на яке буде покладено завдання організації безмитної торгівлі для дипломатичних представництв, консульських установ, представництв держав при міжнародних організаціях, міжнародних організацій або їхніх представництв, розташованих на території Російської Федерації.

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"А також членів дипломатичного персоналу дипломатичних представництв, консульських посадових осіб та членів їх сімей, які проживають разом з ними, персоналу (співробітників, посадових осіб) представництв держав", - пишуть російські видання.

Зазначається, що магазини працюватимуть за принципом радянських "Берізок". Ціни в них будуть встановлені в рублях, доларах та євро, а потрапити туди можна лише при отриманні акредитації МЗС РФ. Після придбання товарів дипломатам планують видавати чек із написом Duty Free, у якому можуть зазначатися й відомості про покупця.

"Магазини помилково вважати відродженням "Берізок" радянського часу, які поряд з іноземцями могли відвідувати і наші громадяни за наявності чеків Зовнішпосилторгу", — уточнили у прес-службі МЗС РФ.

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