Окупант втік з місця дислокації та відмовився їхати на фронт знову.

В Кіровській області РФ зупинили автівку з двома окупантами та трупом у багажнику. Загиблий був їхнім товаришом по службі.

Як повідомляє "База", вночі 23 лютого поліцейські зупинили "Ладу-Гранту". Коли водій зупинився, пасажир відчинив двері та спробував втекти, але невдало. Відкривши багажник, поліцейські зрозуміли причину втечі – у багажнику лежало тіло чоловіка. Загиблим виявився 44-річний Роман Шишкін із місцевого селища Рудничний.

Під час допиту водія Олексія С. та пасажира Ігоря Г. з'ясувалося, що Роман служив за контрактом, але нещодавно поїхав із місця дислокації та вирушив додому. Командир нібито попросив Олексія та Ігоря, які теж жили в Кіровській області, повернути втікача до частини. Вони знайшли дезертира, але домовитися з Романом не вдалося - він відмовився повертатися на фронт.

Відео дня

Тоді чоловіка побили та перевезли до Кірова, де кинули у підвал роздягненим. Іноді нападники заходили до підвалу, щоб знову побити Романа. За кілька днів Шишкін помер. Ігор та Олексій спробували вивезти тіло з міста, на цей момент їх зупинили співробітники поліції. За даними "Бази", експертиза показала, що Роман помер від переохолодження. Підозрюваних затримано та заарештовано.

Злочини окупантів в РФ

Станом на осінь 2023 року росЗМІ заявляли, що у Росії окупанти та найманці жорстоко вбили щонайменше 27 осіб після того, як приїхали з "СВО". Відзначимо, що це лише ті справи, за якими велися офіційні процеси. Також згадана статистика не охоплює інциденти за 2022 рік.

Нещодавно колишній найманець ПВК "Вагнер" зламав ніс поліцейському, який спробував його затримати. Інцидент стався у Красноярському краї.

Вас також можуть зацікавити новини: