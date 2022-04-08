Росіяни не приховують своєї вдячності до українофоба і шовініста Жириновського.

Москва попрощалася з затятим українофобом Михайлом Жириновським, який помер, за офіційними даними, 6 квітня. Помер він від ускладнень коронавірусу після восьми уколів вакцини РФ від COVID-19.

Відспівував українофоба в Храмі Христа Спасителя сам глава РПЦ Кирило.

Після цього тіло Жириновського перевезли в Дім союзом, де з одіозним посіпакою Кремля попрощалася вся путінська еліта, в тому числі міністр оборони Сергій Шойгу, друг Путіна Дмитро Медведєв і сам глава РФ.

Через Путіна з зали вигнали навіть почесний караул.

Деякі люди зібралися біля Будинку союзів з квітами і в траурних нарядах.

Самі росіяни, опитані пропагандистами в центрі Москви, не приховували свою вдячність до політики російського шовініста:

Володимир Вольфович був для всіх лідерів, людина з великої літери. Це велика втрата для всієї Росії;

Йде ціла епоха. Епоха будівництва, епоха становлення нової Росії, яку він, загалом, і створював;

Великий діяч. Заснував цілий Інститут світової цивілізації, був його засновником. Він багато зробив для політики. Був кандидатом філософських наук;

Великий пророк. Дійсно, великий пророк.

Жириновський помер: що відомо

Про смерть Жириновського стало відомо ще 25 березня, але тільки 6 квітня російська влада офіційно підтвердила смерть скандального лідера ЛДПР.

ЗМІ повідомили про госпіталізацію українофоба Володимира Жириновського 9 лютого. За даними джерел російських медіа, у політика діагностували 75% ураження легень на тлі інфікування коронавірусом.

При цьому спершу в партії інформацію заперечували, а потім додали, що лідер ЛДПР перебуває у московській клініці у стабільному стані і навіть дистанційно займається робочими справами.

Тим не менше, як стверджували співрозмовники у партії на умовах анонімності, росіянина під’єднали до апарату ШВЛ. Його стан важкий.

Понад те, стало відомо, що Жириновський кілька тижнів приховував від колег інфікування, щоб буцімто не дискредитувати російську вакцину, яку він вколов собі 8 разів.

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