Поліцейські вивели росіянина з приміщення, наділи наручники, заштовхали в машину і вивезли в безлюдне місце, де побили.

У підмосковному місті Чехов двоє співробітників поліції побили росіянина, який пролив на форму одного з них каву.

Про це в середу, 31 березня, повідомляє «Московський комсомолець».

Інцидент стався ще 6 грудня 2020 року. Співробітники патрульно-постової служби зайшли в кафе на Вокзальній площі.

Сержант і старшина поліції розмовляли і пили каву, але в якийсь момент відвідувач закладу зачепив одного з них і пролив каву на мундир.

Поліцейські вивели росіянина з приміщення, наділи наручники, заштовхали в машину і вивезли в безлюдне місце, де побили.

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У лікарні у потерпілого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, синці і контузію очних яблук.

Виписавшись з лікарні, чоловік відразу ж звернувся до поліції.

Після перевірки на співробітників ППС завели справу за статтею 286 ("перевищення посадових повноважень") КК РФ. За рішенням суду вони заарештовані.

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Автор: Денис Прядко