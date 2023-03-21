Джерело розповіло, що між регулярною армією у "Вагнером" росіяни обирають друге.

Плани Генштабу РФ набрати 400 тис добровольців-контрактників скоріше казкові, ніж реальні. Росіяни охочіше підпишуть контракт з "Вагнером", ніж з регулярною армією.

Про це заявило джерело інсайдерського проекту "ВЧК-ОГПУ". На заваді планам Генштабу щодо набору контрактників стає ПВК "Вагнер".

"Наприклад, із Курської області визначено набрати 3653 особи. Проблема в тому, що укладення контракту є менш популярним серед населення, ніж вступ до ПВК "Вагнер". Зумовлено це тим, що зарплата військовослужбовця за контрактом – близько 40 тисяч рублів, а Вагнер – 250 тисяч рублів. Навіть у мобілізованих офіційна зарплата становить 195 тисяч, а те, що багато цих грошей не бачать це вже інше питання. Я не знаю звідки взялася цифра у 400 тисяч, але набрати таку кількість самогубців, готових ризикувати життям за 40 тисяч рублів неможливо", - зазначило джерело.

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При цьому джерело зауважило, що Генштаб намагається компенсувати кадрові втрати спробами набрати в'язнів, оскільки Пригожину цю опцію закрили. Але й там охочих майже не лишилося, додав інсайдер.

РФ шукає конрактників: що відомо

ЗМІ повідомили, що командування РФ планує набрати в армію ще 400 тисяч контрактників. Російське Міноборони вже відправило у регіони рознарядки, в яких йдеться, зі скількома людьми потрібно підписати контракти.

Журналісти зазначили, що головну частину роботи виконуватимуть співробітники військкоматів, проте відповідальність за виконання плану опиниться на плечах губернаторів.

13 березня стало відомо, що у Держдуму Росії внесли законопроект про підвищення призовного віку в країні. Раніше - 21 вересня 2022 року, російський президент Володимир Путін оголосив у РФ "часткову мобілізацію".

Українська сторона повідомляла, що РФ кидає на війну строковиків, а також проводить приховану мобілізацію.

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