Верховний суд США заборонив патентувати людські гени

Природна ДНК є "витвором природи і не може бути запатентована тому, що її вдалося виділити", йдеться в рішенні суду. Позов, який задовольнив суд, стосувався компанії Myriad Genetics, що отримала патент на гени BRCA1 і BRCA2, що підвищують ризик раку грудей і рак яєчника. Суд визнав знахідку компанії важливою і корисною, але, згідно з вердиктом, навіть найбільш важливі відкриття в науці не гарантують видачу патенту на них за американськими законами, повідомляють РИА Новости.

Опоненти компанії заявляли, що видача патентів на виявлені гени може призвести до того, що юридично вони будуть належати компанії-першовідкривачу. Це, на їх думку, створить монополію на подальший пошук мутацій і можливих засобів боротьби з генетичними захворюваннями і зашкодить конкуренції, вважають вони. Компанія Myriad Genetics заявляла, що вона не намагається запатентувати нічиї гени, а просто виділяє їх з ДНК і створює в лабораторних умовах копії, які вже можуть бути запатентовані.

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Рішення суду сподобалося інвесторам в компанію: станом на 18 годину за Києвом її акції злетіли на Уолл-стріт на 9,5%. Позов стосувався семи патентів компанії, що завершувалися в 2015 році. За даними телекомпанії NBC, уряд США вже видав патенти приблизно на 4 тисячі окремих людських генів, переважно приватним компаніям і університетам.