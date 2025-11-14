Для цього вчені провели спеціальне дослідження.

Чайки люблять надокучати людям, які смакують чипсами, пиріжками або іншими смаколиками на набережній або біля моря. Вони навіть можуть вкрасти їжу, аби досягти свого. Однак дослідники виявили, що рішучий крик, навіть тихий, може бути найкращим методом позбутися настирливої пташки, пише The Guardian.

Зокрема вчені з Ексетерського університету намагалися встановити найефективніший метод протидії чайкам, розмістивши порцію чипсів у місці, де птахи їх точно знайдуть.

Як тільки чайка наближалася, вони відтворювали три записи. Спершу чоловічий голос кричав:

"Ні, йди геть, це моя їжа, це мій шматок!".

Після цього був той самий голос, який промовляв такі ж слова, а потім "нейтральний" пташиний спів дрозда.

Загалом вони протестували 61 чайку в девʼяти приморських містечках Корнуолла (Англія) та виявили, що майже половина птахів, які почули крик, відлетіли за хвилину.

"Лише 15% чайок, які почули чоловічий голос, відлетіли, хоча решта відійшли від їжі, очевидно, все ще відчуваючи небезпеку. Натомість 70% чайок, які почули спів рудої пташки, залишилися на місці. Гучність "крику" і "голосу" була однаковою, що означає, що чайки, здається, реагували на акустичні властивості повідомлення, а не на його гучність", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що це дослідження є першим, в якому перевіряється, чи дикі тварини, які перебувають у неволі, сприймають відмінності у властивостях людських голосів, що вимовляють однакові речення з такою ж гучністю.

"Ми виявили, що міські чайки були більш пильними і менше дзьобали контейнер з їжею, коли ми відтворювали їм чоловічий голос, незалежно від того, чи це була мова, чи крик", - розповіла Нільт'є Бугерт з Центру екології та охорони природи в кампусі Ексетера в Пенрині, Корнуолл.

Також вона додала:

"Але різниця полягала в тому, що чайки частіше відлітали при крику і частіше відходили при мові. Тому, намагаючись відлякати чайку, яка намагається вкрасти вашу їжу, розмова може зупинити її, але крик є більш ефективним для того, щоб змусити її відлетіти. Зазвичай, коли хтось кричить, це лякає, тому що це гучний звук, але в цьому випадку всі звуки були однакової гучності, і відрізнялася лише манера вимови слів. Здається, чайки звертають увагу на те, як ми говоримо, чого, на нашу думку, раніше не спостерігалося у жодного дикого виду, а лише у тих одомашнених видів, які протягом поколінь розводилися поруч з людьми, таких як собаки, свині та коні".

Бугерт додала, що дослідження показало, що не потрібно шкодити птахам, аби відлякувати їх.

"Вони є видом, що потребує охорони, і цей експеримент показує, що існують мирні способи відлякувати їх, які не передбачають фізичного контакту", - запевнила дослідниця.

У The Guardian підкреслюють, що майбутнє дослідження може визначити, чи має жіночий голос такий же ефект.

"Дослідники очікували, що чайки будуть частіше нападати на чипси в більш густонаселених містах, таких як Пензанс. Насправді чайки, що живуть у менших, дуже туристичних місцях, таких як Сент-Айвс, або поблизу них, були більш зацікавлені, можливо тому, що вони більше звикли до пошуку їжі у людей", - підкреслили у матеріалі.

Як писав УНІАН, раніше біля Чорнобиля зафіксували цікавого птаха. Йдеться про підсоколика великого, який не будує власне гніздо, а воліє селитися у чуже.

"Цей швидкий і граційний сокіл - нечисленний, але постійний мешканець Чорнобильського заповідника. Його силует часто можна побачити високо в небі, коли він стрімко кидається на здобич", - розповіли дослідники.

Водночас вчені відповіли, чому птахи голосно співають щоранку. Дослідники впевнені, що попри те, що це все може здатися хаосом, за всім цим раннім ранковим шумом стоїть чітка мета.

