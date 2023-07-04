У тому числі для Google Bard і Cloud AI.

Компанія Google вкотре оновила політику конфіденційності своїх сервісів. Тепер вона може застосовувати загальнодоступну інформацію для навчання моделей штучного інтелекту, в тому числі чат-бота Bard.

Попередня редакція документа передбачала збір даних для бізнес-цілей, зокрема, для досліджень і розробки продуктів. За новою політикою Google залишає за собою право збирати і використовувати будь-які дані, до яких зможе дотягнутися – в тому числі публікації в соцмережах.

Ми можемо збирати інформацію, що знаходиться в публічному доступі, для навчання моделей штучного інтелекту від Google і розвитку таких сервісів і функцій, як "Google Перекладач", Bard і можливостей Google Cloud, пов'язаних з використанням ШІ – йдеться в новій політиці Google.

Як приклад "запозичення" даних користувачів, які Google може використовувати для навчання своїх алгоритмів, згадується "інформація про вашу компанію на веб-сайті".

Журналісти відзначають, що цей апдейт може викликати нову хвилю скандалів, пов'язаних з порушенням авторських прав на різний контент. Наприклад, дизайнери можуть пред'явити претензії з приводу копіювання або використання їх оригінальних робіт в генераторах зображень на основі нейронних мереж.

Пошуковик Google став більш "людяним" – вже можна випробувати

Нещодавно в пошуковій системі Google з'явилася нова вкладка Perspectives. Вона додає у відповіді релевантну інформацію від звичайних людей з форумів і соцмереж, в тому числі з TikTok, Twitter, YouTube і Reddit.

"Перспективи" можна знайти як вкладку поруч з іншими фільтрами, такими як "Зображення" та "Карти". У Google впевнені, що сьогодні більше зажадана інформація від реальних користувачів, а не компаній чи брендів.

Також УНІАН повідомляв, що Google значно "прокачала" Chrome для смартфонів. Тепер користуватися "Перекладачем", "Об'єктивом" та іншими Google-сервісами можна, не залишаючи браузера.

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