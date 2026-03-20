В Кореї знайшли рештки динозавра із камінням у шлунку: вчені дали пояснення

На думку вчених, йдеться про молоду особину віком близько двох років.

Сучасна наука знає про динозаврів більше, ніж ви можете собі уявити. Але нові види цих доісторичних істот продовжують відкривати. Як пише Interesting Engineering, міжнародна команда дослідників з Техаського університету та Корейського дослідницького центру динозаврів офіційно представила світові новий вид – Doolysaurus huhmini.

Цей вид динозавра було виявлено на острові Афае в Південній Кореї. Це перший новий вид динозавра, описаний на території країни за останні п’ятнадцять років. А що найважливіше – перша корейська скам’янілість динозавра з повністю неушкодженим черепом.

За словами науковців, вони знайшли рештки молодої особини, фактично дитинча, черех що новому виду і далі ім'я Дулізавр - на честь популярного в Південній Кореї мультплікаційного персонажа динозаврика Дулі.

Коли в 2023 році скам’янілість уперше витягли з ґрунту на острові Афае, вона скидалася на звичайнісінький шматок сірої породи, з якого стирчали лише кілька кісток ніг. Але щойно плиту доставили до центру високороздільної рентгенівської комп’ютерної томографії Техаського університету, камінь буквально став прозорим.

"Коли ми вперше знайшли цей зразок, ми побачили збережені кістки ніг і деякі хребці. Ми не очікували частин черепа та стільки інших кісток. Було чимало захоплення, коли ми побачили, що було заховано всередині брили", – розповів керівник дослідницької групи, постдокторант Школи геологічних наук Джексона при Техаському університеті Чон'юн Юн.

Мікрокомп’ютерна томографія за кілька місяців відкрила те, на що при ручному очищенні решток могли б піти десятиліття: майже повний скелет молодої особини.

На момент смерті динозаврик був розміром із індичку – приблизно дворічного віку. Дорослі особини, ймовірно, сягали вдвічі більших розмірів. Віковий статус підтвердили мікроскопічними маркерами росту на поперечному зрізі стегнової кістки.

Жив цей всеїдний представник середнього крейдяного періоду приблизно 113–94 мільйони років тому. Тварина ще активно росла й, імовірно, мала покриття з м’яких пухнастих ниток, що надавало їй вигляду маленького ягняти.

"Я думаю, що це було б досить мило. Воно могло б бути трохи схожим на маленьке ягня", – сказала співавторка дослідження Джулія Кларк, професорка Школи Джексона.

Незважаючи на милий зовнішній вигляд, двоногий тескелозаврид був справжнім витривалим бійцем. У його грудній клітці науковці виявили десятки гастролітів – проковтнутих камінців, які допомагали подрібнювати їжу. Це свідчить, що динозавр був опортуністичним всеїдним: від доісторичних папоротей і хрустких комах до дрібних тварин.

Результати дослідження опубліковано в журналі Fossil Record 19 березня.

