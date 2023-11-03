Її будували в три етапи і тепер археологам належить з'ясувати, чому доісторичні люди створювали все це.

Велика підземна піраміда Гунунг Паданг, прихована під схилом пагорба в Індонезії, набагато старіша за британський Стоунхендж або піраміди Гізи в Єгипті. Вона може стати найдавнішою мегалітичною рукотворною спорудою.

Як пише Sciencealert, схил пагорба зі старовинними кам'яними спорудами на острові Західна Ява є священним для місцевих жителів, які називають його "пунден берундак", що означає ступінчаста піраміда, через тераси, що ведуть до її вершини. Гунунг Паданг, можливо, найстаріша пірамідальна споруда в світі, побудована на вершині згаслого вулкана ще до зародження сільського господарства або цивілізації, як такої.

Аналіз назви Гунунг Паданг переконливо говорить про те, що стародавня цивілізація дуже давно "ретельно ліпила" природний пагорб з лави в ядро пірамідальної структури.

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Перше радіовуглецеве датування цього місця вказує, що будівництво на ньому почалося в останній льодовиковий період, більш ніж 16 тис. років, а, можливо, ще 27 тис. років тому. Для порівняння - Гебеклі-Тепе, масивна кам'яна споруда в Туреччині, в даний час вважається найстарішим відомим мегалітом в світі. Його вік становить приблизно 11 тис. років.

П'ять років група індонезійських археологів, геологів та геофізиків під керівництвом геолога Денні Хілмана Натавіджаджі використовувала колонкове буріння, георадари та зображення надр для дослідження цього об'єкта.

Натавіджаджа з командою археологів виявили, що Гунунг Паданг був побудований в кілька етапів. Його найглибша частина знаходиться на глибині 30 м і, ймовірно, була побудована між 25 тис. і 14 тис. роками до нашої ери, але потім була залишена на кілька тисячоліть.

Будівництво відновилося приблизно між 7900 і 6100 роками до нашої ери. Люди розширили основний пагорб піраміди кам'яними колонами та гравійними ґрунтами, а подальші будівельні роботи проводились між 6000 і 5500 роками до нашої ери. Тоді будівельники навмисно закопали або забудували деякі старі частини цього місця.

Останні будівельники працювали над пірамідою приблизно в 2000-1100 роках до нашої ери, додавши верхній шар ґрунту та кам'яні тераси. Ця частина в даний час найбільш видна.

"Будівельники третього і другого блоків в Гунунг Паданзі, швидше за все, мали відмінні навичками кам'яної кладки, які не притаманні мисливцям-збирачам", - розповіла про відкриття група вчених.

Коли фахівці вивчали внутрішню частину схилу пагорба, то виявили сліди прихованих кімнат, деякі довжиною до 15 м зі стелями висотою 10 м.

"Враховуючи тривалу і безперервну присутність стародавніх людей поблизу Гунунг Паданга, можна вважати, що це місце було дуже значущим. Воно приваблювало людей, які неодноразово змінювали його", - зазначили дослідники.

Археологи підкреслили, що потрібні подальші розкопки для з'ясування того, ким були ці доісторичні люди і для чого вони створювали все це.

Відкриття археологів

Вчені час від часу повідомляють про приголомшливі відкриття. Так, у травні археологи в Єгипті виявили стародавнє поселення і поховання візантійської епохи. А в серпні стало відомо, що група археологів, яка вела розкопки в північно-східному районі сучасного Каїра, де колись жив Рамзес, виявила гігантську статую фараона.

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