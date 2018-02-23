Хто представить Україну на Євробаченні-2018: стали відомі деталі підготовки до фіналу нацвідбору

В фіналі Національного відбору на Євробачення-2018 Джамала виступить з прем'єрою пісні «Крила».

Вже завтра, 24 лютого, у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA:ПЕРШИЙ відбудеться головна музична подія країни - визначення переможця Національного відбору на «Євробачення». У фінальній битві зійдуться VILNA, The Erised, LAUD KADNAY, TAYANNA і MELOVIN, і в кінці вечора ми, нарешті, дізнаємося, хто з них представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Лісабоні.

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Відкриє фінал Національного відбору-2018 попурі з найяскравіших пісень-переможниць «Євробачення» у виконанні всіх шести конкурсантів. А окрасою вечора стане прем'єра пісні «Крила» від переможниці «Євробачення-2016» і члена журі Національного відбору Джамали.

"Пісня «Крила» про те, що кожному з нас потрібна підтримка інших людей. Я не люблю поняття selfmade, тому що, на мій погляд, воно неправдиве і підносить нас над іншими. Ми народжуємося в певних сім'ях, батьки направляють нас, виховують, вкладають у нас свою любов. На кожному етапі нашому житті зустрічаються люди, які нам допомагають, надихають і окриляють. Особливо це важливо в тяжкі миті, коли ти сидиш і думаєш: «Ну, чому я? Чому саме мені дістаються найважчі випробування? Чому інші люди живуть щасливо, а я самий нещасний?» У ці хвилини тобі потрібні ці крила, будь то віра, ангел або кохана людина поруч", - поділилася Джамала.

Весь тиждень шістка фіналістів провела в багатогодинних репетиціях, відточуючи свої виступи і працюючи над помилками, на які їм вказали судді Нацвідбору.

"На цьому тижні в учасників була можливість за допомогою команди СТБ доопрацювати свої постановки, щоб у фіналі показати їх такими, якими вони їх бачать на основній сцені «Євробачення» в Лісабоні. Хтось виправляв помилки, міняв наряд, хто працював зі світлом або реквізитом; є й ті, хто впевнений, що їх номер і так гарний, і змінювати нічого не потрібно. Ми прислухалися до побажань кожного, а результат вже оцінять глядачі і члени журі", - розповідає керівник Національного відбору Наталя Франчук.

Правила голосування у фіналі Нацвідбору не змінюються: виграє артист, у якого сума балів від суддів і глядачів буде вище. Якщо таких конкурсантів виявиться кілька, переможцем стає той, у кого вище глядацький бал.

Зірковими гостями бекстейджа стануть: Віталій Дроздов, Дмитро Шуров, Ектор Хіменес-Браво, Тоня Матвієнко, група LUMIERE, Наталія Гаріпова та інші. А відразу по закінченню ефіру глядачі трансляції першими побачать емоції та інтерв'ю переможця Національного відбору-2018.