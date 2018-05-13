Melovin посів 17 місце на Євробаченні-2018 (відео)

За результатами голосування він набрав 130 балів.

Український представник на Євробаченні-2018 Melovin посів 17 місце. Читайте такожВідео виступів усіх фіналістів Євробачення-2018 За результатами голосування він набрав 130 балів. Переможницею конкурсу стала конкурсантка від Ізраїлю. Нагадаємо, за результатами жеребкування, яка відбулася після другого півфіналу Євробачення-2018, конкурсант від України Melovin відкрив вирішальне шоу пісенного конкурсу.

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