Melovin посів 17 місце на Євробаченні-2018 (відео)
02:27, 13 травня 2018Суспільство
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За результатами голосування він набрав 130 балів.
Україна: MELOVIN з піснею Under the Ladder / Andres Putting
Український представник на Євробаченні-2018 Melovin посів 17 місце.
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За результатами голосування він набрав 130 балів.
Переможницею конкурсу стала конкурсантка від Ізраїлю.
Нагадаємо, за результатами жеребкування, яка відбулася після другого півфіналу Євробачення-2018, конкурсант від України Melovin відкрив вирішальне шоу пісенного конкурсу.
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