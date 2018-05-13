Melovin посів 17 місце на Євробаченні-2018 (відео)

02:27, 13 травня 2018
Суспільство
27980 0
Україна: MELOVIN з піснею Under the Ladder / Andres Putting

Читайте такожВідео виступів усіх фіналістів Євробачення-2018

За результатами голосування він набрав 130 балів.

Переможницею конкурсу стала конкурсантка від Ізраїлю.

Нагадаємо, за результатами жеребкування, яка відбулася після другого півфіналу Євробачення-2018, конкурсант від України Melovin відкрив вирішальне шоу пісенного конкурсу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter