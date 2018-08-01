Порошенко підписав закон про створення реєстру зниклих безвісти осіб

Документ також визначає основні повноваження та завдання комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Президент України Петро Порошенко підписав закон № 2505-VIII «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти». Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що документ визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти, та забезпечує правове регулювання відносин, пов’язаних із встановленням та обліком, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їх родичів.

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Крім того, закон спрямований на імплементацію міжнародних договорів із міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини щодо захисту осіб, зниклих безвісти, та їхніх родичів, учасницею яких є Україна.

Пояснюється, що документ визначає й основні повноваження та завдання комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, що є постійно діючим дорадчо-консультативним органом при Кабінеті міністрів, порядок її утворення, перелік органів, представники яких включаються до цієї комісії.

Законом також створюється Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти - електронна база даних, що міститиме відомості про них, інформацію про невпізнані останки, а також про наявність чи відсутність рішення суду про визнання розшукуваних осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими. Документом визначено структуру реєстру, порядок внесення відомостей та надання інформації з нього тощо.

«Реалізація положень закону дозволить належним чином врегулювати правовий статус осіб, зниклих безвісти, забезпечити належний правовий захист таких осіб та їхніх родичів, а також врегулювати питання їх розшуку у відповідності до стандартів міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини та рекомендацій Ради Європи», - зазначили в президентській прес-службі.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» 12 липня.

Законом визначено, що особа набуває статусу такої, що зникла безвісти, з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи безвісти та її розшук або за рішенням суду. Особа вважається зниклою безвісти до моменту припинення її розшуку.

Перший заступник голови ВР, один з авторів законопроекту Ірина Геращенко заявила, що Міжнародний комітет Червоного Хреста «дає цифру більш ніж 1,5 тис. зниклих безвісти по обидві сторони лінії зіткнення». «Ми в рамках Мінської групи розшукуємо більше 300 українців, цивільних і військових, які є зниклими безвісти і чиї родичі звернулися до Служби безпеки України, і більше чотирьох років дехто розшукує своїх рідних», - повідомила вона.