"Виною всьому - алкоголь": в автора хітів Білик, Павлика та Могилевської виявили важку хворобу (фото)

В Доценка виявили цироз печінки і йому потрібна операція.

Український музикант і композитор Сергій Доценко, також відомий як "Доцик", виявився важко хворим.

У нього виявили цироз печінки і йому потрібна операція. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Анастасія Василенко.

"Діагноз інституту А. А. Шалімова (гепатит групи Б. Асцит. Цироз печінки). З наступною трансплантацією органів", - написала вона в публікації.

Продюсер Руслан Квінта також повідомив причину хвороби композитора. "Та що ж це таке? Виною всьому – алкоголь! Але зараз не хочеться про це... Сил тобі, Серьожа!" – сказав він.

Анастасія попросила всіх, хто не байдужий до музиканта, допомогти матеріально в його одужанні.

Сергій Доценко відомий тим, що писав музику і тексти для Павла Зіброва, Ірини Білик, Віктора Павліка, Віталія Козловського, Таїсії Повалій, Наталії Могилевської та інших.