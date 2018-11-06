Названі імена міжнародних експертів, які відбиратимуть суддів до антикорупційних судів

Шестеро іноземних експертів матимуть можливість блокувати сумнівних кандидатів на посади суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначила міжнародних експертів, які відбиратимуть суддів до антикорупційних судів.

Про це громадська організація «Центр протидії корупції» повідомляє на своєму сайті.

У повідомленні сказано, що сьогодні Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначилася зі складом Громадської ради міжнародних експертів, які братимуть участь у відборі суддів до антикорупційних судів. До складу ради входитимуть 6 міжнародних експертів, з них 4 судді та 2 прокурори. Двоє експертів із Великої Британії, а всі інші із Литви, Канади, Данії і Македонії.

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До складу громадської ради входять: суддя Верховного суду Литви Аурелійус Гутаускас, суддя Суду королівської лави у провінції Саскачеван (Канада) Тед Зажечни, екс-голова першої секції ЄСПЛ Мір’яна Лазарова-Трайковська, суддя Апеляційного суду Великої Британії у відставці Ентоні Хупер, британський прокурор у відставці Лорна Харріс і колишній заступник державного прокурора з розслідування особливо важливих економічних злочинів з Данії Флемінг Денкер.

Також у ЦПК нагадали правила, за якими міжнародні експерти можуть заблокувати кандидатуру того чи іншого претендента на посаду судді, якщо матимуть сумніви в його доброчесності. У разі, якщо міжнародні експерти матимуть сумніви щодо доброчесності та професійності того чи іншого кандидата, вони ініціюватимуть розгляд цього питання на спільному засіданні із ВККС. Якщо щонайменше троє із шести членів громадської ради не проголосують за підтвердження доброчесності та професійності якогось кандидата, такого кандидата виключать із конкурсу. Так, міжнародні експерти матимуть можливість блокувати сумнівних кандидатів.

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Разом з тим у ЦПК зауважили, що не створено умов для повноцінного виконання експертами їхніх обов’язків, оскільки ВККСУ не ухвалила порядок отримання міжнародними експертами доступу до повних досьє кандидатів. Окрім того, не відомо, чи матимуть експерти доступ до практичних завдань, виконаних кандидатами на іспитах.

У ЦПК вважають, що без цього експерти не матимуть можливості оцінити майбутніх суддів.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду, під час якого претенденти на його посади до 14 вересня мали подати відповідні документи.

17 вересня міжнародні організації передали до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України список кандидатур до Громадської ради міжнародних експертів для обрання суддів ВАСУ.

17 жовтня президент України Петро Порошенко висловив переконання, що процес формування антикорупційного суду завершиться до кінця 2018-го – початку 2019 року.