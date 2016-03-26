Нардепи від Одеської області підтримали вимогу підконтрольних Шокіну прокурорів звільнити Сакварелідзе

Відповідний лист нардепів до голови ГПУ Віктора Шокіна оприлюднено на сайті ГПУ.

Під листом з вимогою звільнити Сакварелідзе підписались ряд нардепів, зокрема: Дмитро Голубов та Олександр Урбанський (БПП), Євген Дейдей та Павло Унгурян (Народний фронт), Сергій Ківалов (позафракційний), Олександр Пресман,Василь Гуляєв та Дмитро Барвіненко ("Відродження").

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Як повідомляв УНІАН, керівники регіональних прокуратур направили звернення до Шокіна, в якому висловлюють «занепокоєння ситуацією щодо спроб дискредитувати органи прокуратури» з боку Сакварелідзе та вимагають його звільнення.

Прокурори заявляють, що Сакварелідзе своїми закликами порушує вимоги кількох статей Конституції, що є несумісним з перебуванням його на посаді заступника генпрокурора України та в органах прокуратури.