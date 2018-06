Оголошено список номінантів на "Оскар"

Президент Американської кіноакадемії Сід Геніс і оскарівський лауреат актор Форест Вітекер зачитали список номінантів на премію Американської кіноакадемії "Оскар" цього року, передають місцеві ЗМІ.

На звання "Кращий фільм" претендують: "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", "Харві Мілк", "Мільйонер з трущоб", "Читець" і "Фрост проти Ніксона".

На "Оскар" за кращу чоловічу роль номіновані: Річард Дженкінс ("Відвідувач" (The Visitor), Френк Ланджелла ("Фрост/Ніксон" Frost/Nixon), Шон Пенн ("Харві Мілк" (Milk), Бред Пітт ("Загадкова справа Бенджаміна Баттона" (The Curious Case of Benjamin Button) і Міккі Рурк ("Борець" (The Wrestler).

У номінації "Краща жіноча роль" змагатимуться: Енн Хатевей ("Рейчел виходить заміж" (Rachel Getting Married), Анджеліна Джолі ("Підміна" (Changeling), а також Меріл Стріп ("Сумнів" (Doubt), Мелісса Лео ("Замерзла річка" (Frozen River) і Кейт Вінслет ("Читець" (The Reader).

На "Оскар" в номінації "Краще виконання чоловічої ролі другого плану" претендують: Джош Бролін ("Харві Мілк"), Майкл Шеннон ("Дорога змін" (Revolutionary Road), Роберт Дауні-молодший ("Солдати невдачі" (Tropic Thunder), Філіп Сеймур Хоффман ("Сумнів") і Хіт Леджер - за роботу у фільмі "Темний лицар" (The Dark Knight, посмертно).

Номінантками в категорії "Краще виконання жіночої ролі другого плану" стали: Емі Адамс ("Сумнів"), Пенелопа Круз ("Вікі Крістіна Барселона" (Vicky Cristina Barcelona), Віола Девіс ("Сумнів"), Тарахі Хенсон ("Загадкова історія Бенджаміна Баттона") і Маріса Томей ("Борець").

На премію за кращу режисерську роботу подаються творці фільмів "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" (Девід Фінчер), "Фрост проти Ніксона" (Рон Ховард), "Харві Мілк" (Гас ван Сент), "Читець" (Стівен Долдрі) і "Мільйонер з трущоб" (Денні Бойл).

У категорії "Кращий анімаційний фільм" представлені мультфільми "ВАЛЛ-І" ("WALL-E"), "Вольт" ("Bolt") і "Кун-фу панда" ("Kung Fu Panda").

Кінострічки "Реванш" (Австрія), "Клас" (Франція), "Комплекс Баадера-майнхоф" (Німеччина), "Вальс з Баширом" (Ізраїль), "Від`їзди" (Японія) претендують на премію в номінації "Кращий іноземний фільм".

Церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться Лос-Анджелесі 22 лютого 2009 року, нагадує РІА “Новости”.