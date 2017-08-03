Донецька область більше за Луганську підтримує вступ до ЄС та НАТО - опитування

У Донецькій області підтримка вступу України до ЄС та НАТО вища, ніж у Луганській.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованих на прес-конференції у Києві результатах опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Так, у Луганській області приєднання в перспективі до Європейського Союзу підтримують лише 14%, вступ до Митного Союзу з Росією підтримують вдвічі більше - 27%, а відносна більшість (31%) вважає, що Україні не варто вступати у жодний з цих союзів.

У Донецькій же області підтримка вступу до ЄС значна вища - 32%, а прихильників вступу до Митного союзу дещо менше - 19%, проте й тут відносна більшість (36%) віддає перевагу неприєднанню до жодного з цих союзів.

"У порівнянні з іншими регіонами України Донбас відрізняється найнижчою підтримкою вступу до ЄС (23%) і найбільшою підтримкою вступу до Митного Союзу (23%)", - констатували соціологи.

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Крім того, згідно з опитуванням, у Донецькій області істотно більше прихильників членства України в НАТО (30%), ніж у Луганській (10%).

Водночас, більшість жителів обох областей віддає перевагу позаблоковому статусу України (39% в Луганській області і 36% у Донецькій).

"Певна частина населення продовжує сподіватися на військовий союз з Росією та іншими країнами СНД як на варіант гарантування безпеки - 17% у Луганській області і 16% у Донецькій", - йдеться у результатах дослідження.

*** Опитування в Луганській і Донецькій областях (на контрольованій Україною території) було проведене фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва (із залученням мережі фірми "Ukrainian Sociology service") протягом 1-11 липня 2017 року у Донецькій області та 8-26 липня у Луганській області.

Загалом у кожній з областей було опитано по 500 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення областей (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, освіта та місце проживання. Похибка вибірки становить 4,6%.