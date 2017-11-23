На Жіночому конгресі обговорюють питання роботи жінок у місцевих громадах (наживо)

Другий день Першого Українського Жіночого Конгресу продовжує дискусія "Успішні жінки - успішні громади! Або подолання жінками перешкод та суспільних викликів у місцевих громадах".

Учасники обговорюють проблеми, з якими стикаються жінки в регіонах, а також шляхи їх вирішення.

Модератор:

Олексій Рябчин, народний депутат України, член МФО «Рівні можливості», Голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

Спікери та спікерки:

Геннадій Зубко, Віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України

Дебра Баттон, громадська лідерка, колишня мер міста Вейбурна (Канада) та президентка Асоціації міських муніципалітетів провінції Саскачеван.

Даян Банян, ґендерна експертка Ради Європи, колишня депутатка міської ради м.Брістоль (Великобританія), директорка консалтингової компанії Gender Equality Mainstreaming (GEM), Великобританія

Лілія Кісліцина, депутатка Краматорської міської ради, Голова Вищої ради Всеукраїнського клубу успішних жінок «Жінки України»

Світлана Спажева, Голова Покровської селищної громади Дніпропетровської області

Тетяна Дурнєва, виконавча директорка Громадського холдингу «ГРУПА ВПЛИВУ»

Спеціальне слово: Роман Ващук, Посол Канади в Україні

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада в Києві за участі перших осіб держави відкрився 1-й Український Жіночий Конгрес, який зібрав триста найактивніших і успішних жінок і чоловіків з політики, бізнесу, неурядових організацій та медіа.

Мета проведення конгресу, організованого за ініціативи Міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді «Рівні можливості» – це об’єднання успішних жінок і чоловіків довкола ідеї забезпечення ґендерної рівності в різних секторах українського суспільства, як базового елементу сталого розвитку нашої держави.

Конгрес триватиме два дні – 22 та 23 листопада, в його рамках відбудеться 7 дискусійних панелей з питань посилення політичної і громадської участі жінок на різних рівнях, залучення жінок до процесу миротворчості та сектору безпеки, боротьби із ґендерно обумовленим насильством, а також подолання ґендерних стереотипів та посилення ґендерної освіти і просвіти.