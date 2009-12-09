У Києві затримали двох чоловіків, які вимагали $3 млн. за зниклі документи

Працівники столичного Управління боротьби з організованою злочинністю затримали двох чоловіків (1958 та 1959 р.н.), які вимагали 3 млн. дол. у керівництва Заводу залізобетонних конструкцій №1 за повернення установчих документів та векселів, які належать заводу.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Києві, деякий час тому від керівництва цього підприємства надійшла заява про зникнення частини документів та векселів на велику суму. Згодом до керівництва заводу звернулися згадані особи з пропозицією викупити в них цінні папери.

Вимагачі були затримані під час одержання першого траншу в сумі 200 тис. доларів. Наразі стосовно них порушено кримінальну справу за ч.4 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України.