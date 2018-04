Кіноакадемія оголосила номінантів на премію ”Оскар”

23 січня 2007 року Американська кіноакадемія назвала короткий список претендентів на премію "Оскар".

У номінації "Кращий фільм" опинилися картини "Babel" ("Вавілон") Алехандро Гонсалеса Ін’ярріту, "The Departed" ("Відступники") Мартіна Скорсезе, "Little Miss Sunshine" ("Маленька міс Щастя") Джонатана Дейтона, "Letters From Iwojima" ("Листи з Іводзіми") Клінта Іствуда і "Queen" ("Королева") Стівена Фрірса.

У п`ятірці кращих режисерів названі: Клінт Іствуд (за "Листи з Іводзіми"), Алехандро Гонсалес Ін’ярріту ("Вавілон", Пол Грінграсс ("Рейс 93"), Стівен Фрірс ("Королева") і Мартін Скорсезе ("Відступники").

За титул "Кращої актриси" змагатимуться Меріл Стріп ("Диявол носить Prada"), Пенелопа Крус ("Повернення"), Хелен Міррен ("Королева"), Кейт Вінслет ("Little Children") і Джуді Денч ("Notes on а Scandal").

На звання кращого актора претендують Форрест Вітакер ("Останній кроль Шотландії"), Леонардо ді Капріо ("Кривавий алмаз"), Пітер О`Тул ("Venus"), Райан Гослінг ("Half Nelson"), Вілл Сміт ("The Pursuit of Happyness").

На "Оскара" в категорії "Кращий іноземний фільм" претендують дансько-шведська стрічка "Після весілля" ("Efter brollopet"), мексиканський "Лабіринт Фавна" ("Laberinto del Fauno"), алжірська стрічка "Indigenes" ("Тубільці", "Days of Glory" в англійському прокаті), німецький фільм "Життя інших" ("Das Leben der Anderen"), канадська "Вода" ("Water").

Більше всього номінацій - вісім - отримала картина "Dreamgirls" ("Дівчата мрії"), зокрема за кращі чоловічі і жіночі ролі другого плану (Еді Мерфі і Дженніфер Хадсон).

Премії кіноакадемії будуть вручені 25 лютого 2007 року в Лос-Анджелесі.

Лента.ру