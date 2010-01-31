Ліквідовано конвертаційний центр

У Запоріжжі працівниками УБОЗ викрито трьох директорів товариств з обмеженою відповідальністю, які з метою уникнення оподаткування створили ряд фіктивних фірм, за допомогою яких протягом останніх двох років незаконно перевели в готівку майже 30 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з органзованою злочинністю МВС України.

Наразі встановлено, що вказані особи, прикриваючи свою злочинну діяльність, вносили завідомо неправдиві відомості в офіційні папери та підробляли пакети документів. Таким чином, за час існування «конверту» зловмисники незаконно перевели у готівку близько 30 млн. грн., легалізували півтора мільйони, а до державного бюджету не надійшло податку на додану вартість на суму понад 5 млн. грн.

В ході проведення обшуків в офісах шахраїв були вилучені і речові докази діяльності «конвертаційного центра»: 235 тис. грн. готівки, первинна бухгалтерська документація, печатки та бланки «паперових» підприємств.

Наразі Слідчим відділом УБОЗ області стосовно організаторів «конверту» порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України.