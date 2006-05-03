“Укрзалізниця” не здатна подолати спекуляцію квитками

“Укрзалізниця” пропонуватиме парламенту запровадити на законодавчому рівні кримінальну відповідальність за спекуляцію квитками.

Як повідомили УНІАН в Управлінні взаємодії зі ЗМІ “Укрзалізниці”, про це заявив генеральний директор “Укрзалізниці” Василь ГЛАДКІХ.

Як зазначається у повідомленні, “Укрзалізниця” посилює боротьбу з перекупниками залізничних квитків. За останні п’ять років було звільнено з роботи близько трьох тисяч білетних касирів, які мали спільні справи зі спекулянтами.

„Ці люди, маючи невисоку зарплату та доступ до бази даних, не витримали спокуси підзаробити на таких махінаціях. І вже у цьому році з цієї ж причини ми звільнили 34 особи. Боротьба з цим ведеться серйозна. Саме тому ми постійно отримуємо погрози на свою адресу. Це дуже потужна кримінальна сфера! Адже за один день такі ділки на перепродажу білетів заробляють близько тисячі гривень”, - зазначив В.ГЛАДКІХ.

У зв’язку з цим, “Укрзалізниця” налаштована боротися з вокзальними спекулянтами більш жорстко. Зокрема, як повідомив керівник галузі, сьогодні “Укрзалізниця” пропонує посилити відповідальність за це правопорушення.

„Зараз наш юридичний відділ готує пропозицію запровадити на законодавчому рівні карну відповідальність за спекуляцію білетами. З відповідними пропозиціями ми плануємо звернутися до Верховної Ради України”, - повідомив В.ГЛАДКІХ.

Керівник транспортного відомства також поінформував, що днями “Укрзалізниця” та управління МВС на транспорті провели нараду, на якій обговорили спільні дії щодо боротьби з правопорушеннями у сфері пасажирських перевезень, зокрема, з перепродажем залізничних квитків. На нараді прийнято рішення про створення спільної групи працівників міліції та “Укрзалізниці”, яка буде наділена певними повноваженнями, що дозволить виявляти та притягати до відповідальності осіб за скоєні порушення у цій сфері.

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