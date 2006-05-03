За стару книжку росіянин поплатився новою машиною

Книгу «Россия – полное географическое описание нашего Отечества», видану у 1910 році у Санкт-Петербурзі, намагався незаконно, приховавши від прикордонно-митного контролю, перевезти через кордон 42-річний громадянин Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, громадянин приховав чималеньку книгу, на 1983 сторінки, у багажнику свого автомобіля «Хюндай». Виявлений антикваріат у порушника вилучили, а разом з ним і авто 2005 року випуску. Експерти митниці оцінили машину майже у 56 тисяч гривень.