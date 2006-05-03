Діти насмерть забили камінням убивцю матері

Кривава трагедія розігралася 30 квітня в селі Волосяниця Сколівського району Львівщини. 54-річний місцевий мешканець смертельно поранив з мисливської рушниці 53-річну односельчанку-вчительку та її 20-річного сина. Троє синів жінки забили вбивцю матері та брата камінням.

Як поінформувало УНІАН джерело у Сколівському райвідділі внутрішніх справ, у неділю близько 22.30 до будинку, де поживала багатодітна родина вчительки, підійшов односелець, який, вибивши віконне скло в одній з кімнат, з обрізу мисливської рушниці вистрелив у вчительку та її сина. Кулі влучили жінці в око, а її сину - в ключицю.

В сусідній кімнаті в цей час перебували ще троє синів жінки - студент Львівського національного університету ім. І.Франка та двоє школярів, які, почувши постріли, вибігли з будинку. Побачивши юнаків вбивця націлив на них зброю, тоді брати, сховавшись за кутом будівлі, почали кидати в нападника каміння. Одна з кам’яних брил влучила вбивці у голову, завдавши смертельної травми.

Медики швидкої, які прибули на місце трагедії, не змогли врятувати життя жінці та її сину, які померли на місці. Медики також констатували смерть вбивці.

На місці злочину було вилучено мисливську рушницю ІЖ-58 та гільзи.

Мотиви скоєного злочину розслідуються. За даним фактом порушено кримінальну справу.