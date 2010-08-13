У Севастополі пройде експедиція з пошуку останків радянських солдатів

Навесні 2011 року в Севастополі пройде міжнародна експедиція з пошуку останків радянських солдатів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ в прес-службі Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав – учасниць СНД (МФГС), таке рішення ухвалили учасники міжнародної естафети пам`яті «Південний рубіж», присвяченої 65-річчю Великої Перемоги.

Естафета стартувала 6 серпня в місті-героєві Тула і завершилася сьогодні в місті-герої Севастополі. Захід організований Тульським обласним молодіжним пошуковим центром «Искатель» за підтримки МФГС.

У поїздці містами-героями взяли участь представники з Вірменії, Азербайджану, Білорусії, України, Таджикистану, Узбекистану, Латвії, Казахстану, і Росії. Основний склад автоекспедиції - учасники міжнародного проекту «Наша Перемога», що реалізується пошуковим центром «Искатель» з 2008 р. і об`єднує не тільки шукачів, але й журналістів, науковців, істориків і просто людей, які не байдужі до історії Великої Вітчизняної війни.

Експерт-консультант з пошукової роботи Костянтин СТЕПАНЧИКОВ заявив, що на сьогодні треба точно зрозуміти, скільки військовослужбовців зникло безвісти, тому що ця проблема найбільш актуальна зараз.

«За нею стоїть багато сімей, які турбують нас, турбують владу і хочуть, щоб цю проблему хоч хтось якось вирішив. Книги Пам`яті по Російській Федерації показали, що близько 46-50% записів закінчуються словами «зник безвісти». Виходить, що ця соціальна проблема охоплює великий пласт населення, сімей, у тому числі і в колишніх республіках, який міг би вплинути і на ефективність пошукової роботи», - сказав він.

Учасники естафети пам`яті «Південний рубіж» підтримали створення міжнародної пошукової організації.

«Проект «Наша Перемога» був започаткований у 2008 році. Ідея створення міжнародного союзу пошукових загонів поступово трансформувалася в ідею створення міжнародного пошукового об`єднання «Наша Перемога». Коли ми приступили до цієї роботи, то зрозуміли, що пошукових об`єднань як таких у багатьох країнах вже немає. Залишилися окремі люди, які займаються цією роботою у міру зайнятості, але зареєстрованих організацій як таких не було. Ми вирішили об`єднати всі країни колишнього Радянського союзу в цій справі», - сказав керівник міжнародного проекту «Наша Перемога» Олег ЗОЛОТАРЬОВ.