Сьогодні українка виступить на «Євробаченні-2011»

Останні фіналісти «Євробачення-2011» визначаться в Німеччині за підсумками другого півфіналу, який пройде на сцені Dusseldorf Arena у четвер, повідомили РІА Новости організатори музичного змагання.

У другому півфіналі виступлять конкурсанти з 19 країн-учасниць, серед яких представники України, Боснії і Герцеговини, Австрії, Нідерландів, Бельгії, Словаччини, Молдови, Швеції, Кіпру, Болгарії, Македонії, Ізраїлю, Словенії, Румунії, Естонії, Білорусі, Литви, Данії й Ірландії. Першим на сцену вийде співак і музикант Діно МЕРЛІН з Боснії і Герцоговини з піснею Love In Rewind, слідом за ним австрійська співачка Надін БЕЙЛЕР представить композицію The Secret Is Love, група 3JS з Нідерландів виступить третьою з піснею Never Alone, після чого бельгійська команда Witioof Bay заспіває With Love Baby, а словацькі двійнята ДАНІЕЛА і ВЕРОНІКА під назвою Twiins запевнять європейських глядачів, що “ще живі" у творі I`m Still Alive.

Другу п`ятірку відкриє українська співачка Міка НЬЮТОН, яка представить пісню Angel. У номері на цю композицію Україна використовує пісочний живопис, який міняється на величезному екрані за артисткою завдяки художниці, яка творить прямо на сцені поряд з Мікою. За Україною під шостим номером виступлять музиканти з Молдови. Добре знайома російським слухачам група Zdob si Zdub уже вдруге бере участь у «Євробаченні» від цієї країни - в 2005 році вони посіли у фіналі конкурсу шосте місце. Цього разу музиканти запросили для участі в представленні своєї пісні So Lucky акробатку, яка роз’їжджає по сцені на одноколісному велосипеді, граючи на сопілці. Біла сукня і крильця за спиною дівчини доповнює величезна загострена шапка - її учасники групи називають кушмою і самі виступають у таких самих. Після Молдавії на сцені Dusseldorf Arena з`явиться шведський учасник Ерік САДЕ. За шведом по черзі свої номери представлять кіпріот Хрістос МІЛОРДОС з піснею San Angelos S`Agapisa, болгарська співачка Полі ГЕНОВА з композицією Na Inat, Влатко ІЛІЄВСКІ з Македонії з піснею Rusinka, ізраїльська переможниця «Євробачення-1998» Дана Internatonal з новим хітом Ding Dong, Майя КЕУЧ із Словенії з No One, румунська група Hotel FM з Change, естонська артистка Геттер ЯАНІ виконає Rockefeller Street, білоруська співачка Анастасія ВІННІКОВА з композицією I Love Belarus, латвійська група Musiqq заспіває про Angel In Disguise, колектив A Friend In London з Данії і яскравий дует Jedward братів-близнят Джона і Едварда ГРАЙМЗ з Ірландії з піснею Lipstick.

За підсумками голосування телеглядачів та рішення професійного журі з них буде відібрано останню десятку виконавців, які пройшли у фінал «Євробачення-2011», який відбудеться в Дюссельдорфі в ніч на неділю.