Українське радіо дякує діаспорі за увагу і обіцяє не забувати

Національна радіокомпанія України найближчим часом запропонує діалогові програми із зарубіжним українством.

Про це у коментарі УНІАН заявив перший заступник генерального директора НРКУ Роман ЧАЙКОВСЬКИЙ, коментуючи відкритого листа керівників Світового Конгресу Українців щодо припинення мовлення української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України.

Р.ЧАЙКОВСЬКИЙ зазначив, що Національна радіокомпанія Україна високо цінує зацікавленість Світового Конгресу Українців творчими процесами всередині НРКУ.

«Жодним чином не ставлячи під сумнів слова про важливість «щоденного поширення матеріалів на українську тематику... задоволення інформативних та духовних потреб світового українства», хотілося б наголосити, що робота для народу України, невід’ємною частиною якого є і українська діаспора, була і залишиться одним з пріоритетних завдань Національної радіокомпанії України. Саме з цією метою щодня творчий колектив НРКУ наповнює українським змістом усі канали мовлення: Перший канал, «Промінь», «Культуру», програми Всесвітньої служби радіомовлення англійською, німецькою і румунською мовами», - зауважив Р.ЧАЙКОВСЬКИЙ.

Він запевнив, що високі стандарти українського радіо будуть збережені. «Радіо України» - це Українське радіо! Саме Українське радіо – це високі стандарти мовлення, пам‘ять поколінь українського народу, і вони будуть збережені! Всесвітня ж служба радіомовлення України (іншими словами – іномовлення) була утворена ще за радянських часів. Сьогоднішній радіослухач за кордоном може слухати в мережі інтернет усі програми Українського радіо, які задовольняють найширші інформаційні та культурні запити”, - сказав перший заступник генерального директора НРКУ.

Також Р.ЧАЙКОВСЬКИЙ наголосив, що НРКУ збереже і примножить у радіопередачах тематику, пов’язана з життям української діаспори. “Звісно, будь-яка оптимізація (як мовлення, так і штатного розпису) не є безболісною, але це не змінює правдивості ситуації: «Всесвітня служба» - це лише один із творчих підрозділів НРКУ, який часом дублював (і не найліпше) роботу трьох каналів мовлення радіокомпанії. Наразі переважна більшість творчого колективу української редакції отримала пропозицію реалізувати себе в інших редакціях НРКУ. Тематика, пов’язана з життям світового українства буде не лише збережена, але й примножена, розширена: Національна радіокомпанія найближчим часом запропонує діалогові програми із зарубіжним українством”, - повідомив він.

За словами Р.ЧАЙКОВСЬКОГО, у цьому контексті НРКУ сподівається і на підтримку Світового Конгресу Українців. “Ми неодноразово зверталися до українських мовників за кордоном з пропозицією розміщувати у своєму ефірі наші (вироблені НРКУ) програми. Сподіваємось, що, зокрема і за підтримки СКУ, нам вдасться реалізувати цей задум і реально посилити зв’язок між українцями на різних континентах”, - підсумував перший заступник генерального директора Національної радіокомпанії.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня генеральний директор Національної радіокомпанії України Тарас АВРАХОВ розпорядився припинити мовлення української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України.

26 травня Т.АВРАХОВ пояснив, що припинення мовлення української редакції Всесвітньої служби радіомовлення здійснено у рамках оптимізації мовлення та штатної структури НРКУ.

Сьогодні, 27 травня, Світовий Конгрес Українців висловив стурбованість у зв’язку з припиненням мовлення української редакції Всесвітньої служби радіомовлення.

СКУ закликав владні структури України скасувати рішення про припинення мовлення української редакції Всесвітньої служби радіомовлення та не дозволити закриття цієї служби як важливого інформаційного джерела національного спрямування для закордонного українства.