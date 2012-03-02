Есперт про Росію, вибори, сир і СОТ

Аграрні експерти сподіваються на вирішення питання з імпортом українських сирів до Російської Федерації після завершення виборчої кампанії в цій країні.

Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН заявив генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Володимир ЛАПА.

«Ми покладаємо великі надії, що все-таки, коли закінчиться виборча кампанія в Російській Федерації, можливо, у наших російських колег трохи менше буде потреба шукати ворогів поблизу своїх кордонів. Можливо, після цього ситуація ввійде до конструктивного русла. На наше глибоке переконання, переважна більшість підприємств і левова частка тієї продукції, яка поставляється до РФ, відповідає російським вимогам. Хочеться сподіватися, що після того, як цей градус напруженості спаде, приїдуть російські колеги, переконаються в цьому, й процес (експорту українських сирів до РФ - УНІАН) буде відновлено», - повідомив В.ЛАПА.

Він висловив надію, що питання з поставками сирів буде вирішено на рівні двосторонніх переговорів, при цьому зазначивши, що якщо всі раціональні можливості вирішення цього питання в рамках двосторонніх переговорів на рівні компетентних органів обох країн будуть вичерпані, Україні доведеться звертатися до Світової організації торгівлі.

При цьому він підкреслив, що це не найпростіший шлях, оскільки Україні необхідно буде довести неправомірність дій із боку російський компетентних органів. Він зазначив, що українські колеги не залучалися до відбору зразків продукції, й це може бути підставою для того, щоб у рамках СОТ відстоювати свої інтереси.

«Цей процес тривалий - подається заявка, потім країні дається можливість обгрунтувати, дається можливість дати відповідь, потім можуть проходити двосторонні консультації, тільки в режимі СОТ, і лише після того, як такі консультації не дали позитивного результату й претензії залишаються, тоді вже ця справа переходить у парафію арбітражних установ СОТ, і тоді проводиться розслідування», - повідомив В.ЛАПА.

Він зазначив, що з досвіду інших країн, такі процеси можуть тривати від півроку до року й більше. При цьому, якщо вдасться довести неправомірність введених обмежень, Україна може вимагати застосування компенсаторних заходів, оскільки йдеться про збитки виробників сира та молочної галузі в цілому, а «якщо брати не лише експортні надходження, а й ті втрати, яких зазнають виробники молока, то це дуже й дуже серйозні втрати». При цьому він зазначив, що необхідно спочатку дочекатися, поки Росія стане повноправним членом СОТ.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що Україна має намір звернутися до Світової організації торгівлі для вирішення конфлікту з РФ із приводу якості українських сирів. «Так, ми апелюватимемо, якщо така ситуація. Єдине, що Росія ще не повноцінний член СОТ, вони тільки з липня місяця стають повноцінними. Зрозуміло, що у них будуть зобов'язання теж у цьому плані», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

«Складна ситуація з сирами. Я, принаймні, здивований. Ми зараз збираємо молокопереробні підприємства й ухвалюватимемо якесь рішення», - сказав міністр.