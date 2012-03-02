Глава УГКЦ: УПЦ МП хочуть використати як інструмент для геополітичного проекту

Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) переконаний, що Митрополит ВОЛОДИМИР є духовним лідером, а не «менеджером».

Про це глава УГКЦ сказав в інтерв`ю газеті “День”.

За його словами, духовність Митрополита ВОЛОДИМИРА ще буде предметом багаторічного вивчення. «Тому я переконаний, що Блаженнійший ВОЛОДИМИР — великий скарб не тільки для УПЦ, а й взагалі для християнського світу», - наголосив предстоятель УГКЦ.

Він зауважив, що вірні Української греко-католицької церкви вважають вірних Української православної церкви своїми братами і сестрами.

“Тому нам не байдуже, що відбувається в родині брата чи сестри. Передусім хочу висловити особисту повагу до Митрополита ВОЛОДИМИРА. Я мав нагоду з ним зустрічатися. Стежив за його діяльністю як Предстоятеля Церкви і, зрештою, як за духовною особою”, - сказав глава УГКЦ.

За його словами, дуже часто предстоятеля оцінюють за ефективністю в управлінні церквою.

“Однак це ознаки секуляризації. Тобто коли на Церкву навіть самі її священнослужителі дивляться як на людську структуру. І коли хтось за станом здоров’я не може виконати функції доброго менеджера, тоді декларують, що він не може управляти Церквою. Натомість по-справжньому духовні люди дивляться на дану ситуацію іншими очима. Митрополит ВОЛОДИМИР — духовний лідер, а не менеджер”, - наголосив Блаженніший СВЯТОСЛАВ.

Він порівняв останні місяці життя Папи Римського Івана Павла ІІ з тим, що зараз переживає Предстоятель УПЦ МП.

“Цікаво, що в них одна і та ж хвороба. Наприкінці життя Папа дихав через трахеостому, проте не полишав престолу РКЦ. Пригадую, на нього було боляче дивитися: кожне слово приносило страждання. Але для чого він це робив? Щоб свідчити проти загального переконання, що стражденна, немічна людина є тягарем для суспільства. Тому навіть сьогодні, коли Блаженнійший ВОЛОДИМИР у лікарні, він залишається духовним лідером своєї Церкви. І тоді ті, які вважають Церкву Церквою, а не людською структурою, повинні його поважати і допомагати йому”, - переконаний Предстоятель УГКЦ.

На його думку, “сьогодні постать Блаженнійшого ВОЛОДИМИРА є свідченням того своєрідного насилля над його Церквою, яку, можливо, комусь би дуже хотілося використати як інструмент для чергового геополітичного проекту. Очевидно, що УПЦ страждає і буде страждати. Можливо, вона відчуватиме на собі рани такої неволі багато століть. Але, тим не менше, не можна про це не говорити”, - наголосив Блаженніший Святослав.