У Києві зносять головний легкоатлетичний стадіон - під автостоянку

Про це "Українській правді. Київ"повідомили спортсмени, які там тренуються.

Сьогодні на стадіоні почали демонтувати бігові доріжки. Раніше було демонтовано сектор для метальників ядра та молота.

За попередніми даними, територія стадіону "Атлет" буде перетворена на стоянку для автобусів до Євро-2012.

За словами голови КМДА Олександра Попова, у дні проведення Євро-2012 у 1,5-кілометровій зоні навколо НСК "Олімпійський" діятимуть 3 тисячі 200 паркувальних місць.