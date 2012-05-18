Погода на завтра

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 9-14°, у південній частині до 18°, у західних областях 5-10° тепла; вдень у західній половині та місцями на узбережжі морів і в горах Криму 19-24°, на решті території 25-30°; на високогір`ї Карпат вночі заморозки заморозки 0-2°, вдень 3-8° тепла.

У Київській області у суботу очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

Сьогодні вранці температура води у Чорному морі становила 15-19°, в Азовському морі 20-23°, у Дніпрі біля Києва 19°.