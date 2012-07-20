Fitch присвоїло євробондам України рейтинг «B»

Про це сказано в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначається, що рейтинг облігацій перебуває на одному рівні з довгостроковим рейтингом дефолту емітента («РДЕ») України в іноземній валюті, який має «стабільний» прогноз.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 млрд дол. з дохідністю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital.

Попит на євробонди України становить 5,8 млрд дол., при цьому підсумкова прибутковість облігацій на рівні 9,25%, що виявилося значно нижче початкових орієнтирів на рівні 9,75-9,5%.

Раніше, 13 липня, Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року. Згідно з документом, у зазначений період планується здійснити урядові запозичення 18 млрд грн, з яких близько 8 млрд грн можуть бути залучені на зовнішніх ринках. Обсяг виплат з погашення держборгу в третьому кварталі становитиме 17,6 млрд грн.