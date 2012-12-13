Податкова у 2012 році викрила 32 резонансні міжнародні фінансові злочини
Протягом 2012 року податкова міліція ДПС України зверталася за допомогою до іноземних колег 205 разів, а сама обробила 506 вхідних запитів.
Результатом цієї співпраці стало розкриття 32 резонансних міжнародних фінансових злочинів. Такі дані містить офіційна заява, розповсюджена податковою міліцією України.
«2012 рік став роком значного посилення нашої міжнародної співпраці, - так прокоментував ці цифри Перший заступник Голови ДПС України – начальник податкової міліції Андрій Головач. – Нам не лише вдалося підтвердити свій авторитет та високу професійність серед колег ближнього та дальнього зарубіжжя, але й стати лідером інтеграційного процесу у міжнародній співпраці».
Як приклад, Андрій Головач навів те, що у вересні 2012 року Україна вперше очолила Координаційну раду керівників органів податкових (фінансових) розслідувань країн СНД. Це сталося під час одеського саміту керівників податкових міліцій, під час якого Україна також виступила з двома важливими ініціативами: про створення фінансового Інтерполу та про створення міжнародної бази даних економічних злочинців.
«З міжнародною економічною злочинністю самотужки боротися неможливо. Тому фінансові міліції різних країн світу просто приречені на співпрацю. А роль України я бачу в тому, щоб ця співпраця була максимально ефективною», - додав Андрій Головач.
Начальник податкової міліції також повідомив, що Україна набула статусу члена міжнародної мережі CARIN (The Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), метою якої є співпраця між країнами з виявлення, арешту та конфіскації незаконно отриманого майна.