Головне за день: огляд топ-новин

Підприємці просять Януковича перенести підписання Угоди з ЄС на рік

«Якщо це можна, давайте поки підписання на один рік поки перенесемо. Ще дайте нам можливість підготуватися, дайте можливість закупити обладнання. Це велике прохання не тільки моє, це велике прохання промисловців», - сказав народний депутат Валентин Ландик на зустрічі з представниками Українського союзу промисловців та підприємців і Федерації профспілок України.

Українські товаровиробники зазнають дискримінації з боку РФ - МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Віктор Майко вважає дискримінаційними дії з боку Росії щодо українських товаровиробників.

Він нагадав, що цього року Україна втратила 25% товарообігу з РФ.

Тим часом, на кордоні з Росією набули чинності нові правила Митного союзу - для оформлення вантажів та транспортних засобів перевізникам в пунктах пропуску потрібно буде надати необхідні сертифікати для в'їзду на територію Російської Федерації.

Так, у Сумській області на міждержавному пункті пропуску «Бачівськ» станом на 13 годину 12 листопада черга вантажних автомобілів розтягнулася на 3 кілометри.

Аналіз Угоди про асоціацію показав, що Україна не порушила жодних домовленостей з РФ

За словами міністра юстиції Олени Лукаш, проведений аналіз дав змогу визначити коло питань першочергового значення, які мають бути враховані під час організації процесу виконання Україною Угоди.

“Ми проаналізували проект Угоди про асоціацію з ЄС, залучивши до цієї роботи провідних вітчизняних науковців. Аналіз підтвердив, що положення Угоди не суперечать Конституції України, відповідають як національному законодавству, так і міжнародним зобов’язанням України”, - сказала міністр.

Опозиція зареєструвала ще один законопроект "про Тимошенко"

Народні депутати від «Батьківщини» Андрій Кожем'якін, Ірина Луценко, Геннадій Москаль, від «УДАРу» Ірина Геращенко та від «Свободи» Андрій Міщенко зареєстрували у Верховній Раді України законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації принципу гуманізму при виконанні окремих видів покарань»

Водночас депутати від опозиції і ПР звинувачують одне одного у зриві роботи над законопроектом щодо вирішення «питання Тимошенко».

Дані звинувачення пролунали після того, як учасники робочої групи з підготовки законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном, який може надати таке право засудженій екс-прем’єру Юлії Тимошенко, не ухвалили жодного рішення і розійшлися.

Сама ж Юлія Тимошенко закликає лідерів Європейського Союзу, українське громадянське суспільство та опозицію за будь-яких обставин добиватися підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом

Ситуація з судном Nour M дискредитує Україну перед самітом у Вільнюсі - експерти

Ситуацію навколо судна Nour M, що виходило з України під прапором Сьєрра-Леоне з великою кількістю автоматів і боєприпасів без необхідних документів, яке перехопили грецькі прикордонники, експерти з Da Vinci AG Analytic Group розцінюють як спробу дискредитувати Україну перед самітом у Вільнюсі.

Мінфін хоче "позичити" в українців три мільярди гривень

Мінфін має намір залучити у населення через казначейські зобов'язання до 3 млрд грн в 2014 році

Суд обрав Власенку запобіжний захід

Печерський районний суд Києва обрав захиснику Юлії Тимошенко Сергію Власенку, який обвинувачується у побитті своєї колишньої дружини Наталії Окунської, запобіжний захід у вигляді застави у сумі 22 тис. 940 грн

Водночас, судом Власенку заборонено залишати територію Києва, за винятком виїзду до Харкова для виконання ним функцій захисника Юлії Тимошенко.

Крім того, суд зобов'язав Власенка з метою запобігання ухилення від співпраці зі слідством здати слідчому Генпрокуратури на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які можуть надати йому можливість виїзду за кордон.

Також сьогодні представник Генпрокуратури у суді Дмитро Борзих заявив, що обвинувачення, висунуті Сергію Власенку у побитті своєї колишньої дружини, не мають будь-якого політичного підґрунтя, а стосуються виключно побутового конфлікту

Сам Власенко запевняє, що, незважаючи на обрання йому запобіжного заходу, не має наміру рідше відвідувати свою підзахисну у харківській лікарні.

Молдова стала лідером серед країн Східного партнерства за рівнем свободи медіа

За рівнем свободи медіа у країнах Східного партнерства лідирує Молдова, Україна посіла четверте місце з шести

Європарламент і Європейська рада узгодили бюджет ЄС на 2014 рік

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, бюджет ЄС на 2014 рік передбачає 142,6 млрд євро надходжень та 135,5 млрд євро виплат.

ЗМІ: Блохіна у "Динамо" може замінити аргентинець

Аргентинський тренер Марсело Бьєлса розглядає варіант співпраці з київським "Динамо"

У львівських депутатів не вийшла відставка губернатора

За висловлення недовіри голові львівської ОДА проголосували 72 депутати, проти - 5 депутатів, утримався - 1, недійсними визнано 3 бюлетені. Для ухвалення рішення про висловлення недовіри необхідно було набрати 78 голосів.

Азаров: На те, що до зарізу необхідно, грошей вистачає

Україна, незважаючи на ускладнені відносини з Російською Федерацією, високу ціну на газ, а також велике боргове навантаження, має достатньо коштів для забезпечення соціальних видатків, заявив прем’єр.

Кучма: Не підписавши угоду з ЄС Україна залишиться біля розбитого корита (відео)

"Я може грубувато відповім, але хочу, щоб мене абсолютно правильно зрозуміли, тим більше, що я не остання інстанція, яка повинна робити висновки "що, якщо". Мені здається, що ми залишимося біля розбитого корита з невиконаними деякими своїми рішеннями", - заявив Кучма.

Вступ до Митного союзу підтримують лише 14% українців

45% українців вважають, що Україна має підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом, лише 14% серед варіантів інтеграції України обирають вступ до Митного союзу. 15% громадян відстоюють позицію, що Україна не повинна входити в жодні союзи.

ЗМІ: Нафтогаз не планує закупівель у Газпрому до кінця року

Київ виконав обіцянку припинити державні закупівлі російського газу , якщо "Газпром" не піде на реструктуризацію боргу України за серпень

ЗМІ розповіли, скільки днів українці відпочиватимуть на Новий рік

На новорічні свята українцям можуть дати всього два вихідні (вже визначені, згідно з Кодексом законів про працю)