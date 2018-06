У США названі кращі фільми, актриса та актор 2007 року

Національне товариство кінокритиків США оголосило фільм Пола Андерсона "There Will Be Blood" (у російському прокаті - "Нафта") кращою картиною 2007 року. Виконавець головної ролі у фільмі Деніел Дей-Льюіс одержав нагороду як кращий актор, Пол Андерсон визнаний кращим режисером, повідомляє Reuters. "There Will Be Blood" знятий за романом Ептона Сінклера "Нафта!" ("Oil!"), який розповідає про скандал 1920-х років в адміністрації президента США Воррена Гардінга. Тоді виявилось, що найближчі помічники Гардінга використовували державні нафтові родовища в особистих цілях.

Нагорода національного Товариства кінокритиків в номінації "Краща жіноча роль" дісталася Джулі Крісті. У драмі "Away From Her" ("Далеко від неї") вона виконала роль жінки, яка страждає на хворобу Альцгеймера.

Кращим фільмом іноземною мовою названа румунська стрічка "Чотири місяці, три тижні і два дні" режисера Крістіана Мунгіу, яка одержала 2007 р. головний приз Каннського кінофестивалю. У категорії документальних фільмів перемогла картина "No End in Sight" ("Кінця не видно") про війну в Іраку.

Без нагород національного Товариства кінокритиків залишилися фільми "Sweeney Todd" Тіма Бертона і "No Country for Old Men" ("Старим тут не місце") братів Коенів. Ці картини називають серед головних претендентів на "Оскара".