Завтра в Україну прийдуть теплі дощі

21 серпня в Україні пройдуть локальні грозові дощі. Найбільша ймовірність опадів на заході, півночі, в Криму та на південному сході. На решті території буде переважати суха погода, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря очікується високою, вночі + 15 + 24, вдень стовпчики термометрів сягатимуть + 30 + 35 градусів. На заході і північному заході буде + 24 + 29 градусів.

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У західній частині дощі, грози. Температура повітря вночі +12 +17, вдень +24 +28 градусів.

У північних областях переважно без опадів, лише місцями грозові дощі. Температура повітря вночі +16 + 21 вдень +25 + 29, на Сумщині до +32 градусів.

У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +16 +22, вдень +30 +35 градусів.

На сході буде сухо, місцями грозові дощі. Температура повітря вночі +15 +22, вдень +30 +35 градусів.

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У південній частині дощі ймовірні, але місцями. Температура повітря вночі 20 + 25 вдень +30 +35 градусів.

У Києві опадів не очікується, в окремих районах локальний дощ з грозою. Температура повітря вночі +17 +19, вдень +28 +30 градусів.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.