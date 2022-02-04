Натомість закарпатських залізничників пояснення керівництва не переконують, оскільки така робота взимку для них - новина.

У "Львівській залізниці" пояснили, чому на Закарпатті залізничників змусили обрізати чагарники вздовж колій попри сніг, якого намело вище коліна. Там зазначили, що їхні працівники косили бур'ян в таких умовах, щоб вберегти від стресу мишей та їжаків.

При цьому працівники "Укрзалізниці" сказали, що і самі не зрозумыли, чому їх у сніг змусили косити чагарники, йдеться у сюжеті ТСН. Вони розповіли, що завдання отримали від керівництва ще у січні, якраз коли почалися заметілі. За місяць, провалюючись у сніг, пройшли з косарками вздовж колій майже 10 км.

"Трошки важко працювати. Бачите, що неможливо ноги витягнути зі снігу", - сказавм працівник "Укрзалізниці" Ярослав Русин.

Люди зізнаються, що якщо б не виконали наказ керівництва, то могли б отримати догани.

І таке не лише на Закарпатті. Залізничників з косарками у січні бачили і на Полтавщині, і на Львівщині.

Проте у "Львівській залізниці" висловили переконання, що зима для обрізання чагарників на коліях підходить якнайкраще.

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Там пояснили, що від весни по осінь ремонтують самі колії і на косіння часу просто не вистачає. А зимові роботи - мовляв, бережуть від стресу мишей та їжаків.

"Взимку такі роботи відбуваються відповідно до рекомендацій екологів, адже за таких обставин вдається мінімізувати вплив людини на фауну", - пояснив речник "Львівської залізниці" Андрій Везденко.

Натомість закарпатських залізничників пояснення керівництва не переконують, оскільки така робота взимку для них - новина.

Косити,зазначили залізничники, будуть до весни. Адже треба прибрати ще майже 70 км вздовж колій. І побоюються, що у березні все доведеться починати спочатку, тому що зараз обрізають лише верхів'я чагарників, а все інше сховане під снігом.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого у Закарпатській області працівники вийшли косити траву біля залізничних колій у сніг. Випадок зафіксували у селі Пасіка Мукачівського району. На відео видно, як люди в уніформі косять бур'яни, перебуваючи у снігових кучугурах, при чому в той час ще й ішов сніг.