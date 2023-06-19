Складати можна речі в шафу чи іспит, наголошує мовознавець.

Найпопулярніший вчитель України та мовознавець Олександр Авраменко пояснив різницю між словами "становить" та "складає", щоб ми вживали їх правильно.

В ефірі "Сніданку з 1+1" вчитель навів приклад з одного з новинних сайтів: "Після війни ветерани та їхні родичі складуть 10% населення України".

"Окрім того, що це сумне за змістом повідомлення, так ще й з лексичною помилкою. Друзі, складати можна речі в шафу, складати можна іспит, а коли йдеться про кількість або складову частину чогось, то потрібно вживати слово "становити", - наголосив Авраменко.

Він навів приклади: населення Києва становить близько 3 мільйонів осіб, рівень інфляції становить 10%, або вміст жиру становить 2%.

Поширена помилка українців в іншомовних словах

Раніше Авраменко наголосив, що в іншомовних словах після "т" треба писати "и". Він нагадав правило дев'ятки, за яким після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р ("де ти з'їси цю чашу жиру" - опорна фраза для запам'ятовування) пишеться літера "и". Тобто правильно говорити не "тірамісу", а "тирамісу".

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