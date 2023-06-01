Давчині було лише 32 роки. Вона загинула в себе в квартирі.

У Києві в ніч на 30 травня внаслідок російського удару дронами-камікадзе загинула 32-річна Катерина Кардаш.

Про це повідомила її колега Тетяна Любченко у соцмережі. "... Загинула наша Катя Кардаш, загинула просто у себе в квартирі. Довго працювали разом... трохи товаришували, трохи сперечалися і багато всього пережили разом. Зовсім юна, всього 32, амбітна, цікава, розумна", – написала Любченко про загиблу.

Обстріл Києва вночі 30 травня

Російські окупанти тієї ночі атакували столицю дронами-камікадзе. Загалом у толичному регіоні бузнищено 29 "шахедів". Тоді повідомлялось, що через влучання уламків у багатоквартирний будинок в Голосіївському районі загинула людина. Крім того, 13 людей отримали поранення.

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Також внаслідок тієї атаки було пошкоджено 16 обʼєктів — це цивільні авто, споруди і житлові будинки. У Печерському районі уламками пошкодило авто, в Дарницькому загорівся приватний будинок. У Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону, у Подільському - на нежитлову забудову, а в Святошинському - на території одного з підприємств. У КМВА уточнили, що напад був масований з різних напрямків і в кілька хвиль.

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