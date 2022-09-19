31% респондентів навіть ціною можливих конфліктів і загрози єдності готові підтримати притягнення таких осіб до відповідальності вже зараз.

Більшість українців вважає, що притягнути до відповідальності причетних до можливих прорахунків у підготовці до війни можна вже після перемоги.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 7 по 13 вересня.

"31% респондентів навіть ціною можливих конфліктів і загрози єдності готові підтримати ініціативи щодо притягнення до відповідальності тих, хто причетний до можливих прорахунків у підготовці до війни. Утім, більшість (58%) усе-таки вважає, що ці питання потрібно перенести на період після війни, щоб не провокувати конфлікти всередині країни", - зазначають соціологи.

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Однак у всіх регіонах більшість (56-64%) вважає, що це питання необхідно перенести на період після війни.

Водночас, за словами заступника директора КМІС Антона Грушецького, те, що третина респондентів хочуть прямо зараз притягнути до відповідальності винних у можливих прорахунках у підготовці до війни, свідчить про потребу продовження виваженої і аргументованої комунікації з боку влади.

"Більшість населення усе-таки за пріоритет має суспільну єдність, що дозволяє каналізувати це питання у майбутнє після перемоги. Проте вважати, що наразі жодних проблем немає, не варто, оскільки цілеспрямована медійна активність може знову збурити громадськість вимогою "кари", - вважає Грушецький.

***Опитування проведено методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2000 респондентів від 18 років, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого).

За словами соціологів, формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Однак за умов війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Зокрема, через вимкнення окупантами телефонного зв’язку вдалося опитати менше респондентів, що проживають в окупованих населених пунктах, зокрема їх кількість складає 0,3%.

Водночас у КМІС наголосили, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня стало відомо, що число опитаних громадян України, які підтримують поступки у війні на користь Росії, рекордно зменшилась до 8%.

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