США повинні розглянути вимоги до ліцензування та тестуваннядіяльності з розробки моделей ШІ.

Генеральний директор компанії OpenAI, що стоїть за ChatGPT, Сем Альтман заявив на засіданні Сенату США, що використання штучного інтелекту для втручання в чесність виборів є "серйозною проблемою". Він додав, що це вимагає регулювання.

Як пише Reuters, протягом кількох місяців різні компанії прагнули вивести на ринок усе більш універсальний штучний інтелект, кидаючи на виконання цього завдання нескінченні дані та мільярди доларів. Деякі критики побоюються, що технологія посилить суспільну шкоду, включаючи упередження та дезінформацію, тоді як інші попереджають, що ШІ може знищити саме людство.

"Неможливо посадити цього Джина в пляшку. У всьому світі це має вибуховий ефект", - сказав сенатор Корі Букер, який задався питанням про те, як найкраще регулювати ШІ.

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Сенатор Мейзі Хіроно відзначила небезпеку дезінформації з наближенням виборів 2024 року. "Наприклад, в контексті виборів я бачила фотографію колишнього президента Трампа, заарештованого поліцією Нью-Йорка, і вона стала вірусною", - сказала вона, наполягаючи на тому, щоб Альтман визнав підроблене зображення шкідливим.

Альтман відповів, що творці повинні чітко вказати, коли зображення створене, а не фактичне.

Виступаючи перед Конгресом, Альтман припустив, що в цілому США повинні розглянути вимоги до ліцензування та тестування діяльності з розробки моделей ШІ.

Відповідаючи на питання про те, який ШІ повинен підлягати ліцензуванню, Альтман сказав, що модель, яка може переконувати або маніпулювати переконаннями людини, буде прикладом "великого порогу".

Директор OpenAI також зазначив, що компанії повинні мати право заявити, що вони не хочуть, аби їхні дані використовувалися для навчання ШІ, що є однією з ідей, обговорюваних у Конгресі. При цьому він додав, що матеріали в загальнодоступній мережі будуть чесною грою.

Альтман також сказав, що "ніколи не відмовиться" від ідеї реклами, але віддає перевагу моделі, заснованій на підписці.

Як зазначає Reuters, Білий дім скликав керівників провідних технологічних компаній, у тому числі Альтмана, для вирішення проблеми штучного інтелекту. Американські законодавці також прагнуть вжити заходів для подальшого використання переваг технології та національної безпеки, обмежуючи при цьому її неправомірне використання. Однак консенсус далеко не визначений.

Видання також додає, що співробітник OpenAI нещодавно запропонував створити в США агентство з ліцензування ШІ, яке можна було б назвати Управлінням безпеки ШІ та безпеки інфраструктури (OASIS).

Сем Альтман також закликає до глобальної співпраці в галузі ШІ та стимулювання дотримання вимог безпеки.

Крістіна Монтгомері, директор з питань конфіденційності та довіри International Business Machines, закликала Конгрес зосередити регулювання на сферах, які можуть завдати найбільшої суспільної шкоди.

Регулювання технологій штучного інтелекту

Як повідомляв УНІАН, у США вивчають можливості регулювання технологій штучного інтелекту, таких як ChatGPT, через побоювання щодо їхнього впливу на освіту та національну безпеку. Зокрема, Нацагентство з телекомунікацій та інформації США хоче виробити заходи щодо забезпечення законності та безпеки систем ШІ.

Тим часом, Європейський парламент готує нові жорсткі вимоги щодо використання штучного інтелекту. Серед іншого, депутати хочуть змусити творців чат-ботів розкривати інформацію про те, чи використовують вони матеріали, захищені авторським правом. Депутати Європарламенту також хочуть, щоб відповідальність за неправомірне використання Програм ШІ покладалася на таких розробників, як OpenAI, а не на малі підприємства, які використовують його.

Однією зі спірних пропозицій депутатів Європарламенту є заборона на використання системи розпізнавання облич у громадських місцях за будь-яких обставин.

Раніше в Італії обмежили доступ до чат-бота з ChatGPT. Своє рішення там пояснили занепокоєнням з приводу обробки персональних даних. Рим звернув увагу на відсутність правової бази, яка виправдовувала б масовий збір і зберігання персональних даних користувачів.

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