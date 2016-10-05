У Тернополі на пішохідному переході водій збив 9-річну дівчинку

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, ДТП сталася учора близько 18 год на перехресті вулиць Руська-Замкова-Шашкевича.

Встановлено, що водій маршрутного автобуса ЛАЗ здійснив наїзд на 9-річну дівчинку.

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ДТП трапилася у межах регульованого пішохідного переходу.

Дитину до лікарні доправила карета швидкої медичної допомоги. За попередніми даними, у неї легкі тілесні ушкодження.

На місце аварії полісмени викликали слідчо-оперативну групу.