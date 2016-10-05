У Тернополі на пішохідному переході водій збив 9-річну дівчинку
12:06, 05 жовтня 2016Тернопіль
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Дитина отримала легкі тілесні ушкодження.
Оформлення ДТП / Фото gk-press.if.ua
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, ДТП сталася учора близько 18 год на перехресті вулиць Руська-Замкова-Шашкевича.
Встановлено, що водій маршрутного автобуса ЛАЗ здійснив наїзд на 9-річну дівчинку.
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ДТП трапилася у межах регульованого пішохідного переходу.
Дитину до лікарні доправила карета швидкої медичної допомоги. За попередніми даними, у неї легкі тілесні ушкодження.
На місце аварії полісмени викликали слідчо-оперативну групу.
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