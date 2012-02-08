Скоро за енергобіомасою будуть ганятися так, як за металоломом

Утримати перше місце в рейтингу енергоефективності значно складніше, ніж його завоювати, - вважає голова Асоціації підприємств «Вінницятеплоенерго» Юрій Іванов.

Про це він сказав під час підсумкової Колегії ОДА за 2011 рік.

Найголовнішими енергоефективними напрямами мають бути: кадри – впровадження підготовлених і професіональних «енергокомісарів» у кожному районі, на місті, на підприємстві.

По-друге, позитивною плановою програмою області є скорочення споживання газу через дообладнання всіх газових котелень потужністю до 1000 к.вт котлами на альтернативному, бажано місцевому виді палива – тим самим створюючи галузь виробництва місцевих енергоносіїв, крім економії, дає робочі місця, податки, підвищує енергобезпеку.

„Серед багатьох керівників існує хибна думка, навіщо нам витрачати кошти на дообладнання котелень на альтернативне паливо, краще їх спрямовувати на здешевлення газу, - зазначив Юрій Іванов.

По-третє активніше використовувати обласний Фонд сприяння інвестиціям та будівництва для визначення основною формою фінансування енергоефективних проектів кредитування прямого енергоефективного обладнання в бюджетній та житлово-комунальній галузях.

„В Держлісовому господарстві зараз знаходиться до 50 тис кубічних метрів нереалізованих дров, - говорить Юрій Іванович. - Не менше значення має приділятися і активнішому використанню «нічного тарифу». Формувати виробництво біомаси треба в комунальній або державній керованій сфері. Не далекий той час, коли за енергобіомасою будуть ганятися так, як за металоломом”

По-четверте, основна форма фінансування енергоефективних проектів має відбуватися тільки шляхом кредитування.

По-п’яте, варто активніше брати участь у конкурсах на залучення грантів та інвестицій, можливо через проектування конкретних енергоефективних технічних заводів.

По-шосте, необхідно виробників палива спонукати до виробництва комплексної сировини – від створення енергетичних плантацій енергосировини до інвестування.

„З’явилося енергоділянка споживання біопалива, обов’язково має з’явитися ділянка енергонасаджень. Наприклад, пришкільні ділянки можуть використовуватись по вирощуванню біомаси для власного забезпечення”, - пропонує Голова Асоціації підприємств «Вінницятеплоенерго».

Також він зазначив, що області потрібен свідомий, вмотивований енергоспоживач на всіх рівнях - від побутового до державно-управлінського.

При концентрації зусиль всієї області здійснити програму заміни газу навіть при її вартості до 300 млн. грн. можливо вже до 2015 року.