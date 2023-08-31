Речник ГУР зазначив, що РФ витрачає десятки мільйонів доларів на інформаційну війну проти України.

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що означає корегування дезінформаційної політики Росії та які нові інструменти може використати ворог для досягнення своїх цілей.

В ефірі телемарафону він зазначив, що нічого принципово нового в тезах, які ворог використовуватиме в ході нового етапу інформаційної війни проти України, немає, все "в тій чи іншій мірі, вже фігурувало", але РФ витрачає значні ресурси, в тому числі фінансові, щоб підсилювати ці наративи.

"Це означає і новий бюджет, в тому числі. Також це означає пошук нових інструментів, тому що попередні інструменти або перестають бути ефективними, або викриваються і не можуть працювати так, як раніше. Частина агентів впливу втрачає певну можливість донесення інформації. Справді кошти на це агресором не жаліються. Зрештою, які би суми не виділялись (РФ-УНІАН) на інформаційну війну – це десятки мільйонів доларів, але це завжди дешевше, якщо порівнювати з витратами безпосередньо на полі бою", - ацентував Юсов.

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Він додав, що в контексті фінансових затрат для ворога, інформаційна війна та ІПСО, попри "свою дорогу вартість, так чи інакше значно вигідніші, ніж інвестувати в поле бою".

"Умовно кажучи, 100 комп’ютерів все одно будуть коштувати дешевше ніж один танк, росіяни про це дуже добре знають. Російські спецслужби давно працюють. Власне, ще до повномасштабного вторгнення, ще до 2014 року працювали проти України, як в середині нашої держави, так і за кордоном. І зараз масштаби цього меншими не стають", - пояснив Юсов.

Речник ГУР зазначив, що Росія в рамках нової дезінформаційної кампанії проти України, для досягнення своїх цілей буде шукати "нові прізвища" та нові канали для розповсюдження неправдивої інформації.

"Пошук нових спікерів, які готови озвучувати наративи і виступати ньюсмейкерами. Пошук нових медіа, які свідомо або несвідомо можуть бути використані, як майданчики для розміщення подібної інформації та наративів. Це комплексна робота і російські спецслужби цьому приділяють достатньо серйозну увагу", - підкреслив Юсов.

За словами речника ГУР, дезінформація дуже часто "будується на принципі того, бодай щось має бути правдивим, тобто 10-15 відсотків правди, ну а все інше брехня".

Він пояснив на прикладі теми корупції, як за допомогою форми подачі інформації, ворог просуватиме свої брехливі меседжі.

"Українське суспільство і українські медіа також говорять про корупцію, але в контексті боротьби з корупцією. Як явище на найвищому політичному рівні, воєнному рівні, звичайно суспільство обговорює цю тему. Пропаганда ж подає цей факт, як тотальне явище. Як аргумент припинити підтримку України. Це як ілюстрація однієї з тем, як вона може подаватися",- сказав Юсов.

Речник ГУР резюмував, що Україна має продовжувати протидію російським ворожим наративам.

"Наше суспільство має дуже критично ставитися до інформації та до її поширення. Звичайно довіряти тільки верифікованим, підтвердженим джерелам інформації та ЗМІ. Не посилатися і не споживати сумнівну інформацію з анонімних джерел. Ну і звичайно, велика окрема колосальна робота на міжнародній арені дипломатичній та інформаційній",- акцентував Юсов.

Новий етап інформаційної війни проти України - деталі

29 серпня в ГУР МО України попередили, що у Кремлі готують новий етап інформаційної війни проти України. Найближчим часом російська система дезінформації буде зосереджена на п’яти основних темах. Зокрема, ворог використовуватиме наративи про "масову мобілізацію", брехливі повідомлення про "зневіру українських партнерів у можливості перемоги", що нібито "український контрнаступ не має успіхів", а також розповсюджуватиме оманливу інформацію про "тотальну корупцію" та "прекрасне життя на окупованих територіях". В укранській розвідці закликали "дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації", щоб не піддаватися ворожій пропаганді.

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