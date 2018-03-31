Окупанти сьогодні порушували перемир’я лише на Донеччині: зафіксовано 5 обстрілів опорних пунктів сил АТО

Внаслідок ворожого вогню жоден захисник України не постраждав.

Окупанти сьогодні порушували перемир’я лише на Донеччині: зафіксовано 5 обстрілів опорних пунктів сил антитерористичної операції.

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, на Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник тричі вів вогонь по українських позиціях в районі Водяного.

Також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти двічі обстріляли оборонців Павлополя.

Внаслідок ворожого вогню жоден захисник України не постраждав.

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На Луганському напрямку від початку доби зберігається тиша.

«Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована силами АТО. Наші військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов перемир’я», - наголосили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня 2018 року.

Проте протягом 30 березня російсько-окупаційні війська 32 рази порушили Великоднє перемир'я на Донбасі.