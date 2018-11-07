Порошенко: окупований Крим став базою для російських крилатих ракет

Президент переконаний, що реваншистська політика Кремля проти України стала спільним викликом для євроатлантичної безпеки.

Президент України Петро Порошенко заявив, що тимчасово окупований Крим став базою для російських крилатих ракет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час міжнародної конференції «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед» у Києві.

На переконання Порошенка, будучи одержимою своїми геополітичними ідеями, Росія на окупованому Донбасі та в Криму відшліфовує технології, які можуть бути використані за межами України.

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«Окупований Крим став базою для російських крилатих ракет. Куди вони далі? Лише на Україну полетять? Чи в Сирію, чи до країн Середземномор’я, щоб окреслити там свою російську зону впливу, зону контролю», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Росія провела ракетні стрільби в окупованому Криму. В ході навчань було відбито "масовану атаку крилатих ракет" умовного противника, заявили тоді в Міноборони РФ.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум про його самовизначення". Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.